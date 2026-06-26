Денис Седашев

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 KO) записал видеообращение в своем Instagram, в котором заявил о решении сделать свои титулы вакантными.

Украинский боксер отметил, что хочет дать возможность другим претендентам побороться за эти пояса. При этом Усик подчеркнул, что не завершает профессиональную карьеру, так как впереди его ждет финальный — Last dance.

Всем доброго дня. Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день, чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, которые стоят в очереди, за них боксировали. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, ведь у меня есть Last dance. Всем хочу поблагодарить и с уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всем поблагодарить и сказать — дальше больше. Александр Усик

Усик может потерять пояс WBC. Шатерникова назвала дедлайн для переговоров по поводу боя с Кабайелем.