Итаума анонсировал свое выступление на шоу в Нигерии
Британский проспект хочет провести бой на родине своего отца
около 3 часов назад
Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО), отец которого является нигерийцем, для The Ring сообщил, что хочет провести бой в Нигерии.
«Конечно, я хочу боксировать здесь, это конечная цель. Когда я смотрю на людей в Нигерии, я понимаю, что это мои люди по тому, как они меня принимают.
Мне кажется, это одна из тех вещей, о которых давно говорят, но так и не реализовали. Теперь, думаю, мы приближаемся к завершающим этапам, чтобы организовать бой в Нигерии.
Кто-то спросил меня еще в самолете про мои пояса и сказал, что гордится мной. Они сказали: «Ты нигериец и хорошо выступаешь, мы гордимся тобой». Отказать таким людям очень трудно.
Это мой первый визит за более чем 15 лет. В последний раз я был здесь в 2010-м, но был слишком мал, чтобы что-то помнить. Увидеть все глазами взрослого мужчины – невероятно».
Итаума провел последний бой в августе, нокаутировав Диллиана Уайта в первом раунде.
Следующий поединок Мозеса запланирован на 13 декабря.
Ранее стало известно, что Итаума отказался от элиминатора против Фрэнка Санчеса, который мог сделать его обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.
Поделиться