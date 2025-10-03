Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО), отец которого является нигерийцем, для The Ring сообщил, что хочет провести бой в Нигерии.

«Конечно, я хочу боксировать здесь, это конечная цель. Когда я смотрю на людей в Нигерии, я понимаю, что это мои люди по тому, как они меня принимают.

Мне кажется, это одна из тех вещей, о которых давно говорят, но так и не реализовали. Теперь, думаю, мы приближаемся к завершающим этапам, чтобы организовать бой в Нигерии.

Кто-то спросил меня еще в самолете про мои пояса и сказал, что гордится мной. Они сказали: «Ты нигериец и хорошо выступаешь, мы гордимся тобой». Отказать таким людям очень трудно.

Это мой первый визит за более чем 15 лет. В последний раз я был здесь в 2010-м, но был слишком мал, чтобы что-то помнить. Увидеть все глазами взрослого мужчины – невероятно».