Итаума – о предстоящем бою: «Мне дали три имени»
Британский супертяжеловес продолжает отбор соперников
около 2 часов назад
Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) в интервью для talkSPORT Boxing сообщил, что не имеет значительного влияния на выбор своих будущих соперников.
Мне 20 лет, у меня есть талант, но я не имею поддержки на уровне Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри. Поэтому я не могу так сильно влиять на выбор боев, как думают люди.
Я открыл инстаграм и увидел множество постов о том, что я отказался от боя с Эфе Аджагбой. У меня недавно была встреча с Queensberry, и они дали мне три имени. Там не было имени Аджагбы.
Мне дали три имени. Я пока что не буду их называть. Это мой выбор из трех возможных. Вот столько влияния я имею на то, с кем дерусь».
Ранее стало известно, что Итаума отказался от элиминатора против Фрэнка Санчеса, который мог бы сделать его обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.
