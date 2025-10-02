Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) в интервью для talkSPORT Boxing сообщил, что не имеет значительного влияния на выбор своих будущих соперников.

<написать:«Аделайе – не тот, кого я рассматривал.

Мне 20 лет, у меня есть талант, но я не имею поддержки на уровне Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри. Поэтому я не могу так сильно влиять на выбор боев, как думают люди.

Я открыл инстаграм и увидел множество постов о том, что я отказался от боя с Эфе Аджагбой. У меня недавно была встреча с Queensberry, и они дали мне три имени. Там не было имени Аджагбы.

Мне дали три имени. Я пока что не буду их называть. Это мой выбор из трех возможных. Вот столько влияния я имею на то, с кем дерусь».