Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) отказался от финального элиминатора IBF против кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO). Об этом сообщает Sky Sports.

Победитель этого поединка должен был стать обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО).

Мозес также является номером один рейтинга WBO. Теперь бой с Санчесом предложили американцу Ричарду Торресу-младшему.

Со-менеджер Фрэнка Майк Борао прокомментировал эту ситуацию.

«Боксеры не выстраиваются в очередь, чтобы биться с крепким Фрэнком Санчесом. Фрэнк ранее легко перебоксировал Эфе Аджагбу, поэтому я понимаю, почему он отказался. Мозес — суперзвездный перспективный боец, но, вероятно, еще слишком молод для Фрэнка. Торрес взрывной и сделает бой захватывающим. Фрэнк сообщил IBF, что готов биться. Независимо от соперника, Фрэнк настроен решительно и станет обязательным претендентом на титул IBF».

Ранее от Ефе Аджагба отказался от элиминатора IBF против Санчеса, который должен был стать их реваншем. Ефе остался недоволен результатом промоутерских торгов.

