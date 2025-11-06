Итаума назвал бойца, который может стать для него вызовом – это экс-соперник Усика и Кличко.
Мозес не стал недооценивать Чисору
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Перспективный британский проспект Мозес Итаума (13-0, 11 KO) в интервью Sky Sports ответил, кто может создать для него проблемы:
У меня такое ощущение, что в нем явно что-то есть. Его зовут «Война» Чисора, никому не будет легко с ним, поэтому я не могу молчать о нем.
