В команде Усика ответили, как Итаума может получить бой с украинцем
Лапин считает, что сначала Мозес должен пройти Вордли
28 минут назад
Фото: rtfight.co
Член команды абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин ответил в интервью Pro Boxing Fans, какой путь должен пройти Мозес Итаума (13-0, 11 KO), чтобы получить поединок с украинцем:
Было бы замечательно увидеть, как Фабио встретится с Итаума за титул чемпиона мира. Это был бы действительно захватывающий бой и серьезное испытание для обоих перед встречей с большим боссом бокса.
Напомним, что Усик может избежать поединка с Фабио Вордли, не потеряв титул WBO.