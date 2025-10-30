Олег Гончар

Временный чемпион WBO в тяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) может провести защиту титула против непобежденного британца Мозеса Итаума (13-0, 11 КО). Об этом сообщил журналист ESPN Сальвадор Родригес, ссылаясь на президента WBO Густаво Оливеру.

Если Уордли не сможет сразу выйти на абсолютного чемпиона Александра Усика, организация назначит бой с Итаума. Однако, сначала WBO оценит медицинское состояние украинца.

Уордли завоевал временный пояс, остановив Джозефа Паркера в 11-м раунде. Ранее WBO обязала Усика сразиться с победителем этой пары следующим.

Напомним, The Ring поднял Уордли в рейтинге тяжеловесов.