Владимир Кириченко

Бен Дэвисон, тренер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO), для Sky Sports ответил, может ли его подопечный провести бой против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Это реальная возможность. Зависит от Усика, решит ли он освободить пояса. Однозначно интересные времена. Тяжелый вес в огне».

Однако Дэвисон отметил, что Итаума и Джошуа не будут драться друг с другом:

«Этого не произойдёт. Между ними большое уважение. Я не думаю, что это необходимо».

Напомним, Дэвисон сомневается, что его подопечный в следующем поединке будет драться с Джерменом Франклином или Филипом Хрговичем.