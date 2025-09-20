Американский проспект супертяжелого веса Ричард Торрез (13-0, 11 KO) высказался о потенциальном поединке Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова нокаутера приводит vringe.com:

На месте Итаумы я бы принял бой с Усиком в любой день. Если я супертяжеловес, я должен твердо верить, что я лучший в мире, и что никто не сможет меня побить. Так что я понимаю, почему он согласился бы на этот бой, и другие тоже.

Здесь все зависит от менеджмента с той стороны. Я думаю, что мы, бойцы, как бульдоги на поводке. Мы просто говорим: «Просто отпустите нас», а команда уже решает, что дальше и с кем биться. Но да, если бы я был на его месте, я бы тоже принял этот бой.