Кубинский нокаутер: «Джошуа, Усик, Дюбуа, Итаума – я готов ко всем»
Известный боксер хочет большой бой
около 1 часа назад
Луис Ортис / Фото - Yahoo
Кубинский ветеран хевивейта Луис Ортис (35-3, 30 КО) для The Ring поделился мыслями о своей победе на вечере бокса в Орландо, США.
«Энтони Джошуа, Александр Усик, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума – я готов ко всем.
Я очень рад этой возможности. Я в хорошей психологической форме, мое тело чувствует себя хорошо. Я с семьей, я счастлив».
46-летний Луис нокаутировал 40-летнего американца Филипа Пенсона (8-4-3, 2 КО) в первом раунде.
Для Ортиса это был второй бой за последние три года. В январе 2024-го Луис нокаутировал колумбийца Франциско Кордеро.
Напомним, Ортис не считает Усика лучшим тяжеловесом на данный момент.
