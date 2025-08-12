Спарринг-партнер Усика высказался о бое украинца с Паркером
около 1 часа назад
Фото: Twitter
Нокаутер Мартин Баколе (21-2, 16 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Слова конголезца приводит vringe.com:
Это отличный бой. В боксе может случиться что угодно, особенно в супертяжелом дивизионе. Один удар может изменить все, но боксерский IQ и боксерский ум Усика немного выше, чем у Паркера.
Напомним, что Усик оказался вне топ-10 P4P от BoxRec.