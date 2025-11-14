Олег Гончар

Талантливый 20-летний проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) в эфире The PorterWay Podcast объяснил, почему не верит в поединок с абсолютным чемпионом Александром Усиком, несмотря на слухи и комплименты от последнего.

В недавнем интервью Boxing King Media 20-летний британец поделился мыслями о гипотетическом бое с Усиком.

Я не думаю, что бой с Усиком состоится. Если Усик будет драться со мной, и я его побежу, это испортит то, чего он раньше достиг. Я бы с удовольствием разделил с ним ринг, на спарринге или где-либо еще. Мозес Итаума

В начале 2026 года Итаума ожидает бой с американцем Джермейном Франклином (24-2, 15 КО), а Усик будет драться с Фабио Вордли.