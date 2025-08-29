Экс-чемпион мира Тони Белью оценил перспективы Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO) после победы над Диллианом Уайтом (31-4, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Огромная составляющая – это то, что он один из немногих левшей в дивизионе. Он экстремально острый, он очень быстрый, он очень молодой, а молодость – это реальная вещь. Люди не понимают, что ему 20 лет. Майку Тайсону было 20 лет и 5 месяцев, когда он выиграл титул чемпиона мира. Мозес ещё имеет время сделать это. Я вот чувствую, что зачем спешить. Как только ты выйдешь на этот уровень, то дороги назад не будет. Сейчас он на определённом уровне после победы над Вайтом, но мы все знаем, какой Вайт. Сейчас нет никого в мире, кроме Александра Усика и Тайсона Фьюри, кто найдёт дыры в его обороне. Он прошивает каждого, он поймает любого. Смогут ли бойцы прижать его первыми? Только эти двое бойцов, которых я назвал, способны заставить его мазать и заставить его платить. В остальных боях в дивизионе – он их поймает.