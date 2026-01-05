Бывший британский боксер Спенсер Оливер для talkSPORT Boxing поделился мыслями по поводу возможного поединка между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британским нокаутером Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО).

«Я думаю, что бой Усика и Итаума состоится. Усик говорит о трех боях, которые остались в его карьере. Два, возможно, три. Сначала, очевидно, это будет Деонтей Уайлдер. Усик хочет драться с Уайлдером из-за его послужного списка, и в этом есть смысл.

Потом мы смотрим на Фабио Вордли, ведь он чемпион WBO, так что после этого он тоже должен получить свой шанс.

Я думаю, Усик хочет войти в историю не просто как один из выдающихся боксеров, а как величайший боксер всех времен. Победив молодого парня [Итауму], о котором все говорят как о следующем короле этого поколения, если он это сделает — это будет беспрецедентно.

Я считаю, что Усик будет боксировать только в этом году. Он говорит о двух-трех боях, но я думаю, что его господство закончится в конце этого года, возможно, в начале 2027-го, но не далее. Это реальность.

Единственный боец, который сейчас сможет устоять в ринге с Итаумой — это Усик. Так что будет интересно увидеть, что произойдет в их бою».