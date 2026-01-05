Британский супертяж Мозес Итаума (13-0, 11 KO) поделился ожиданиями от будущего боя против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО), назвав его потенциально самым сложным соперником в карьере. Слова приводит The Ring Magazine.

Я действительно считаю, что это может быть моим самым трудным боем. Причина в том, что в тех аспектах, в которых он действительно силен, в связи со мной все еще остаются вопросы.

В то время как у Диллиана Уайта есть много аспектов в игре, которые можно использовать. А Демпси Макин, если честно, хоть он и прошел 12 раундов с Филипом Хрговичем, лично я не считаю, что он был слишком хорош.

Я действительно чувствую, что Франклин – крепкий боксер, так что я готов к нему.