Американский тренер Стивен Эдвардс высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO). Наставника цитирует vringe.com:

Мне все равно на возраст Итаумы или его послужной список. За исключением Агита Кабайела, он представляет для Усика самую серьезную проблему. Большинство людей не понимает, что бойцы достигают физического пика намного раньше, чем принято считать. Я не говорю, что Итаума выиграет. Я не говорю, что он не может стать лучше. Я лишь подчеркиваю, что его нынешний талант позволит ему быть очень конкурентоспособным против Усика. Прямо сейчас.

То, чего многие не осознают, – это разница во времени реакции 21-летнего и 38-летнего бойца. Усик получил на тысячи ударов больше, чем Итаума. Усик был подростком, когда Итаума только родился. Я провожу каждый день в зале с бойцами. Острый 20-летний спортсмен – настоящий ужас для опытного 30-летнего.

Если кто-то думает, что бой с Усиком для Итаумы будет легкой прогулкой, это глубокая ошибка. Но опять же, я не ожидаю, что такой поединок вообще состоится. Сейчас просто не та эпоха для подобных боев. Это уже не тот спорт, в котором я вырос, и мне пришлось это принять.