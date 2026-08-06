Денис Седашов

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Хижняк (2-0, 2 КО) определился с датой следующего поединка.

Александр примет участие в вечере бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotions, который состоится 22 августа во Львове. Имя соперника украинца пока не объявлено.

В своем предыдущем поединке Хижняк одержал победу над французом Ленни Патрачем техническим нокаутом во втором раунде.