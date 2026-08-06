Динамо – Карабах. Где смотреть трансляцию первого матча 3-го раунда отбора Лиги конференций
Поединок состоится в Польше
Фото: ФК Динамо
Сегодня киевское Динамо проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против азербайджанского Карабаха.
Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
- В прямом эфире матч покажет телеканал 2+2. Просмотр будет доступен бесплатно при наличии тюнера Т2.
- Также трансляцию могут обеспечивать цифровые платформы, имеющие доступ к телеканалу.
Ответный матч между командами запланирован на 13 августа. Игра состоится в Баку и также начнется в 20:00 по киевскому времени.