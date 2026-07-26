«Рефери остановил бой немного раньше»: Патрач отреагировал на поражение от Хижняка
Украинец одержал победу во втором раунде
около 2 часов назадПодписаться в
Французский боксер Ленни Патрач (8-1-1, 5 КО) считает, что рефери преждевременно остановил его бой против олимпийского чемпиона Александра Хижняка (2-0, 2 КО).
Несмотря на это, 20-летний спортсмен в своем Instagram признал преимущество украинца и поблагодарил болельщиков за поддержку:
Спасибо всем, кто смотрел бой и поддерживал меня издалека. Со мной все хорошо. Меня лишь немного потрясли в нокдауне. Рефери остановил бой немного рано, но это все равно не изменило бы его результат.
Мы пошли на риск, согласившись сражаться с олимпийским чемпионом. Сегодня он был лучше меня.
На этой неделе я осуществил свою мечту — почувствовал, каково это, жить жизнью звезды, встречаться с людьми, быть частью большого события.
Мне всего 20 лет. Я вышел на ринг против боксера, у которого на 11 лет больше опыта, он первый номер мирового рейтинга и провел более 500 боев. В то же время я считаю, что в профессиональном боксе у меня уже больше опыта, чем у него.
Но реальность дала о себе знать. Я не жалею, что принял этот бой. Мы вернемся еще сильнее. В этом поединке я позволил эмоциям взять верх из-за недостатка опыта.
Мы рискнули — на этот раз не получилось. Теперь время заслуженного отдыха, после которого мы вернемся еще сильнее.
Напомним, бой в Джидде завершился во втором раунде досрочной победой Хижняка.
Хижняк одержал вторую победу на профессиональном ринге.
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