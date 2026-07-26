Французский боксер Ленни Патрач (8-1-1, 5 КО) считает, что рефери преждевременно остановил его бой против олимпийского чемпиона Александра Хижняка (2-0, 2 КО).

Несмотря на это, 20-летний спортсмен в своем Instagram признал преимущество украинца и поблагодарил болельщиков за поддержку:

Спасибо всем, кто смотрел бой и поддерживал меня издалека. Со мной все хорошо. Меня лишь немного потрясли в нокдауне. Рефери остановил бой немного рано, но это все равно не изменило бы его результат.

Мы пошли на риск, согласившись сражаться с олимпийским чемпионом. Сегодня он был лучше меня.

На этой неделе я осуществил свою мечту — почувствовал, каково это, жить жизнью звезды, встречаться с людьми, быть частью большого события.

Мне всего 20 лет. Я вышел на ринг против боксера, у которого на 11 лет больше опыта, он первый номер мирового рейтинга и провел более 500 боев. В то же время я считаю, что в профессиональном боксе у меня уже больше опыта, чем у него.

Но реальность дала о себе знать. Я не жалею, что принял этот бой. Мы вернемся еще сильнее. В этом поединке я позволил эмоциям взять верх из-за недостатка опыта.

Мы рискнули — на этот раз не получилось. Теперь время заслуженного отдыха, после которого мы вернемся еще сильнее.