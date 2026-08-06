Денис Седашов

Александр Бобкин назначен главным тренером национальной сборной Украины по хоккею. Под его руководством команда начнет подготовку к чемпионату мира-2027 в элитном дивизионе, где выступит впервые за 20 лет. Сообщает ФХУ.

В сезоне 2021/2022 Бобкин возглавлял сборные Украины U18 и U20, а с 2023 года работал ассистентом в команде U20.

Во главе юношеской сборной U18 он вышел в Дивизион IA, выиграв две серебряные и одну бронзовую медаль, а также в качестве ассистента присоединился к выходу сборной U20 в Дивизион IA.

Определились соперники сборной Украины по хоккею в Европейском кубке наций.