Официально: Александр Бобкин — главный тренер сборной Украины по хоккею
Специалист будет готовить национальную команду к выступлению в элите на ЧМ-2027
Фото: ФХУ
Александр Бобкин назначен главным тренером национальной сборной Украины по хоккею. Под его руководством команда начнет подготовку к чемпионату мира-2027 в элитном дивизионе, где выступит впервые за 20 лет. Сообщает ФХУ.
В сезоне 2021/2022 Бобкин возглавлял сборные Украины U18 и U20, а с 2023 года работал ассистентом в команде U20.
Во главе юношеской сборной U18 он вышел в Дивизион IA, выиграв две серебряные и одну бронзовую медаль, а также в качестве ассистента присоединился к выходу сборной U20 в Дивизион IA.
Определились соперники сборной Украины по хоккею в Европейском кубке наций.