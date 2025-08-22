Известно, кто будет судить бой Альварес – Кроуфорд
Рефери получит 25 тысяч долларов за работу
около 1 часа назад
Рефери Томас Тейлор будет обслуживать поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).
Судейские баллы будут выставлять Тим Читэм (Невада), Макс Делука (Нью-Йорк/Калифорния) и Стив Вайсфельд (Нью-Джерси).
Этот же состав рефери и судей уже работал вместе в Лас-Вегасе 19 июля, когда проводил бой за титул WBC в полусреднем весе между Марио Барриосом и Мэнни Пакьяо.