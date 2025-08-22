Легендарный боксер Андре Уорд поделился мыслями о предстоящем поединке Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Одна из главных и самых сильных сторон Канело – его влияние на соперника на ринге. Даже в те моменты, когда он отдыхает, он продолжает поддавливать, за счет чего все выглядит так, будто он постоянно контролирует ход схватки. Этот навык может сказываться на сопернике - нервирует, изматывает. Потому что соперник чувствует себя так, как будто ему не дают ни секунды, чтобы передохнуть.

Кроуфорд – один из лучших финишеров этой эпохи бокса. Или даже всех времен. Если он поразил тебя, то уже не отпустит – точно завершит. Их сходство в том, что оба умеют боксировать. Но на самом деле обоим нужно что-то большее – они хотят наносить повреждения. Когда они боксируют, то это или для того, чтобы немного отдохнуть, или же собираются с тем, чтобы внести поправки и подготовить тот самый удар, который изменит ход боя или совсем завершит его. Им обоим – и Канело, и Кроуфорду – придется учитывать мощь друг друга.