Звездный боксер назвал главную проблему Ломаченко
Стивенсон ожидал, что Лома будет иметь непревзойденную карьеру в профи
около 2 часов назад
Фото: Top Rank
Чемпион WBC Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) в своем Twitter высказался о карьере Василия Ломаченко:
Я думал, что у Ломаченко сложится потрясающая профессиональная карьера, но он просто перескочил через столько много весовых категорий. А чем выше ты поднимаешься, тем тяжелее становится!
Напомним, что Стивенсон должен провести бой с обидчиком Ломы Теофимо Лопесом.