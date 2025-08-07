Райан Гарсия спрогнозировал результат боя Канело – Кроуфорд, упомянув Амира Хана
Безумное предсказание от американской звезды бокса
44 минуты назад
Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) для The Ring поделился мыслями о том, сможет ли чемпион WBA в первом среднем дивизионе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) одержать победу над абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
«Не думаю, что это случится, но он вполне может доказать, что я ошибаюсь. Я тренировался с Канело и был рядом с ним. Бро реально может оттолкнуть даже тяжеловесов.
Это впервые за долгое время, когда Канело больше своего соперника. Теперь с него снято весовое давление, и он сможет сражаться свободнее. Мне действительно интересно посмотреть. Я не могу дождаться этого боя. Я точно буду болеть за Канело, но Крофорд – отличный боец, он может меня удивить.
Сегодня я бы поставил деньги на Канело. Я могу представить, как в бою Крофорда нокаутируют в стиле Амира Хана.
Думаю, Крофорд попробует реализовать то, что сделал Флойд. Немного придержит позицию. Но у него нет такой защиты, как у Флойда. Вот главное. Я вижу, что он попробует занять такую же позицию, удерживать ее. Я бы не сказал, что он будет пытаться давить на Канело. Скорее – просто держаться».
Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. На кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.