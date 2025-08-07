Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) для The Ring поделился мыслями о том, сможет ли чемпион WBA в первом среднем дивизионе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) одержать победу над абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Не думаю, что это случится, но он вполне может доказать, что я ошибаюсь. Я тренировался с Канело и был рядом с ним. Бро реально может оттолкнуть даже тяжеловесов.

Это впервые за долгое время, когда Канело больше своего соперника. Теперь с него снято весовое давление, и он сможет сражаться свободнее. Мне действительно интересно посмотреть. Я не могу дождаться этого боя. Я точно буду болеть за Канело, но Крофорд – отличный боец, он может меня удивить.

Сегодня я бы поставил деньги на Канело. Я могу представить, как в бою Крофорда нокаутируют в стиле Амира Хана.

Думаю, Крофорд попробует реализовать то, что сделал Флойд. Немного придержит позицию. Но у него нет такой защиты, как у Флойда. Вот главное. Я вижу, что он попробует занять такую же позицию, удерживать ее. Я бы не сказал, что он будет пытаться давить на Канело. Скорее – просто держаться».