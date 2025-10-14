Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (26-0, 18 КО) для Boxing King Media назвал лучших боксеров хевивейта, кроме абсолютного чемпиона в этом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Для меня номер один – Джозеф Паркер. Номер два – Дэниел Дюбуа. Номер три – Лоуренс Околи или Фабио Уордли... Уордли – третий, Околи – четвертый. А номер пять – Филип Хргович.

Итаума? Он тоже отличный боец, и я очень его уважаю, но он молод. У него еще есть время. Он дрался с Диллианом Уайтом – это был самый сильный соперник в его карьере, но в будущем он может продолжить двигаться вверх. Ему всего 20 лет, и я думаю, что через год-два, возможно, я уже смогу сказать, что он в топ-5 или даже лучший. Посмотрим, что нам приготовило будущее».