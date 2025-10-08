Итаума проведет следующий бой против Фьюри
Поединок запланирован на декабрь в Манчестере
Фото: Getty Images
Британский боксер супер тяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) проведет следующий поединок против своего соотечественника Хьюи Фьюри (29-3, 16 КО) — двоюродного брата Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
Как сообщил матчмейкер Рик Глейзер, бой запланирован на декабрь и состоится в Манчестере.
Ранее стало известно, что Итаума отказался от элиминатора против Фрэнка Санчеса, который мог сделать его обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.
