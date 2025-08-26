Олег Гончар

Украинский боксер первой полусредней весовой категории Данило Лозан (15-0, 9 КО) поделился мыслями о следующем бое абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в интервью Sport 24. На фоне предложений о поединках с Мозесом Итауомой или Джозефом Паркером Лозан посоветовал Усику слушать собственные желания.

«Если Усик хочет заработать, пусть дерётся с Джейком Полом и идёт на пенсию. Если доказывать преимущество — то Паркер, Итаума, Кабайел. Самый интересный — Агит Кабайел. Паркер уступает в скорости и выносливости, а Итаума — зелёный, хоть и выгодный финансово из-за поддержки Турки Аль аш-Шейха. Фьюри даже без подготовки будет сложным». Данило Лозан

Напомним, что Усик из-за травмы спины попросил WBO отложить переговоры о бое с обязательным претендентом Паркером.

