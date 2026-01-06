Олег Гончар

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) перед боем с непобежденным поляком Дамианом Книбой (17-0, 11 КО) рассказал, что мотивация длится недолго, а все решает дисциплина.

По словам Кабайела, он усердно тренируется ради мечты стать полноценным чемпионом мира.

Мотивация – это хорошо, но я думаю, что её хватает всего на месяц или два. Мотивации не хватает надолго. Всё решает дисциплина, и она у меня есть. Я упорно тренируюсь ради своей мечты и надеюсь, что однажды стану чемпионом мира. Это моя мечта. Аґіт Кабаєл

Агит считает, что многие называют его "бугименом" дивизиона — никто из топов не хочет с ним сражаться.

После отказа Усика от пояса WBO титул получил Фабио Вордли, и Кабайел надеется на изменения после своего следующего боя. Однако, сначала он хочет победить Книбу 10 января в Оберхаузене.

Напомним, Виктор Вихрист проведет бой в андеркарде у Кабайела на шоу в Оберхаузене.