Владимир Кириченко

Бывший чемпион в крузервейте и супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй для BoxNation поделился мыслями о возможном бое временного чемпиона WBC в хэвивейте немца Агита Кабайела (26-0, 18 КО) против обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Если бы встретились Усик и Кабайел, какие шансы вы бы дали Агиту в этом бою?

«Я бы точно дал ему шанс. Он бился с некоторыми хорошими бойцами. Он бился с парнями, которых люди хотят избегать, и сделал это в хорошем стиле, бой против Чжана был замечательным. Это был тяжелый бой для него, но он нокаутировал его и доказал, что может не только победить этих больших ребят, но и полностью уничтожить их.

Думаю, что он такой же парень, как Паркер, он брал тяжелые бои, возможно, не громкие, но он брал тяжелые бои против парней с отличными результатами, парней, которых все остальные хотели бы избегать. И он до сих пор непобежден. Я думаю, что он заслуживает шанс на определенном этапе. Если он сможет выиграть свой следующий бой, он должен получить поединок».

Его считают, возможно, лучшим бодипанчером в супертяжелом весе. И не секрет, что Усик не является большим фанатом ударов по корпусу. Так что это может быть ключевым фактором для Агита?

«Никто не является фанатом ударов по корпусу. Я никогда не слышал о клубе фанатов ударов по корпусу. У Кабайела есть отличные шансы. Он очень опытный боксер международного уровня. Он никогда не шел легким путем. Он прошел все наисложнейшие бои, и он все еще здесь. Он все еще хорошо выглядит. И я точно думаю, что он заслуживает шанс в следующем году, если сможет оставаться непобежденным и держаться курса. Но да, он точно является угрозой для супертяжелой категории».

