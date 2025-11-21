Канело хочет реванша с Кроуфордом
Альварес хочет отомстить за поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Звездный боксер Сауль Альварес (62-3-2, 39 KO) определился с очередным шагом.
Канело в интервью Los Protagonistas заявил, что намерен добиваться реванша с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Отметим, что боксеры провели мегафайт в сентябре 2025 года, когда американец победил единогласным решением судей. После поединка мексиканец перенес операцию на левом локте.
Канело оценил уровень Кроуфорда.