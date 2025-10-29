Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мнением о дальнейшей карьере своего непобежденного соотечественника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) после его победы над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова приводит The Ring.

Считаю, что Кроуфорду стоит спуститься в средний вес, завоевать титул и завершить карьеру. Это было бы замечательно.

Интересует ли меня реванш с Канело? Нет, не думаю… Альварес имеет полное право делать то, что считает нужным. Он уже достиг всего, чего можно было. Что еще? Канело может либо согласиться на реванш, либо просто поставить точку — он сделал больше, чем достаточно.