Известный британский боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) поделился мыслями о возвращении в первый средний дивизион.

«Слушайте, я поднимусь и во второй средний вес, если это будет правильно. Если все сложится, если это будет иметь смысл – я буду драться с кем угодно. Я боец. Я гладиатор современности.

Меня не волнует мой соперник – другой мужчина с двумя руками и двумя ногами. Если это имеет смысл – это возможно. Если публика этого хочет – это возможно».