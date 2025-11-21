Бенн ответил, может ли подняться в дивизион Альвареса
Звездный британец расправил крылья после победы над Юбенком
около 2 часов назад
Конор Бенн / Фото - ВВС
Известный британский боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) поделился мыслями о возвращении в первый средний дивизион.
«Слушайте, я поднимусь и во второй средний вес, если это будет правильно. Если все сложится, если это будет иметь смысл – я буду драться с кем угодно. Я боец. Я гладиатор современности.
Меня не волнует мой соперник – другой мужчина с двумя руками и двумя ногами. Если это имеет смысл – это возможно. Если публика этого хочет – это возможно».
15 ноября Бенн одержал победу единогласным решением судей в реванше против Криса Юбенка-младшего.
Напомним, Конор готов подписать контракт на бой с Райаном Гарсией.
