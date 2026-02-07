Звезда бокса Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) надеется на реванш с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO), несмотря на завершение карьеры американца. Мексиканца цитирует fightnews.info:

Конечно, я расстроен. Я всегда отдавал должное Кроуфорду, но мы должны провести реванш. Поэтому после боя я сказал, что нам нужно подраться еще раз. Дело в том, что я не чувствовал себя так, как должен был чувствовать. Я очень хочу устроить этот поединок еще раз, и все будет иначе.

Безусловно, я считаю, что для того чтобы получить должное уважение, ему нужно дать мне реванш. Но Кроуфорд решил завершить карьеру. Нам необходимо смириться с этим и двигаться дальше. Я буду продолжать двигаться вперед и устраивать желаемые бои. Я хочу снова драться с чемпионами мира, вот и все. Но я думаю, что реванш был бы идеален для бокса.