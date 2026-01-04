«Там ломают и мало платят»: Кроуфорд — о MMA
Американец признался, что не видит для себя смысла рисковать здоровьем
около 2 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокомментировал слухи о возможном переходе в смешанные единоборства.
Американец четко дал понять, что не заинтересован в выступлениях по правилам MMA, прежде всего из-за финансовых условий. Слова приводит MMA Fighting.
Нет, там платят слишком мало. В ММА тебя буквально ломают: борьба, удары ногами, бокс, локти. Нет, спасибо, это не для меня.
Кроуфорд ответил, хочет ли провести бой с Мейвезером.
Поделиться