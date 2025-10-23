Канело предложили мегабой после поражения от Кроуфорда
Бенавидес верит, что бой с Альваресом все же состоится
8 минут назад
Фото: Getty Images
Чемпион WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) в интервью Talk SPORT признался, что все еще верит в поединок с Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO):
Нет, я не утрачиваю окончательной надежды на этот бой. Мне кажется, что пока он не уйдет на пенсию и не завершит боксерскую карьеру, всегда будет вероятность того, что этот бой состоится.
И не без оснований, ведь в конце концов, какой ещё бой остался у Канело? А теперь кажется, что карты в моих руках. У него нет поясов в суперсреднем весе, а у меня есть титул в полутяжелом дивизионе. К тому же я планирую завоевать все пояса в полутяжелом весе.
Напомним, что Бенавидес планирует подняться в дивизион Александра Усика.