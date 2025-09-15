Канело сравнил Кроуфорда с Мейвезером и признался, кто лучше
Альварес уступил обоим боксерам
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO), который в своей карьере дрался с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO) и Флойдом Мейвезером, выбрал лучшего боксера среди американцев. Слова Канело приводит secondsout.com:
Я считаю, что Кроуфорд намного лучше Флойда Мейвезера.
Отметим, что бой Альварес – Кроуфорд прошел все 12 раундов и завершился победой Теренса единогласным решением судей. Канело признался, что готов еще раз разделить ринг с американцем.