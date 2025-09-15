Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд для Fighthype.com прокомментировал победу нового короля второго среднего дивизиона американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над бывшим абсолютом в этом весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Это был идеальный бой, чувак. Идеальный бой от Кроуфорда. Это мог быть его лучший бой за всю карьеру. Но все зависит от того, сколько ему было лет...».

Тридцать восемь (на данный момент 37, ему исполнится 38 через две недели – прим.)

«Воу».

Как ты выступал в тридцать восемь, Эвандер?

«Знаешь, в такое время нужно затаиться».

На шоу в Лас-Вегасе Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей.

Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех дивизионах.