Бывший чемпион мира Заб Джуда в интервью YouTube-каналу FightHype.com отреагировал на победу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в поединке против Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

«Легкая работа, Кроуфорд почти удосрочил Канело в 11-м раунде. Я говорил вам всем, что он монстр. Канело - хороший боец, но Кроуфорд заставил его выглядеть обыкновенным парнем. Канело покинул ринг с красным лицом. Понимаете, о чем я говорю? На лице Кроуфорда не было даже следа. Никто не делал такого с Альваресом. Никто так не бил Канело раньше.

Канело все равно отличный боец. Ему нужно начать с чистого листа, собраться и воспользоваться еще одним шансом».