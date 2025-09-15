Легенда бокса о бое Кроуфорд – Альварес: «Никто так не бил Канело раньше»
У мексиканца будет еще один шанс?
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира Заб Джуда в интервью YouTube-каналу FightHype.com отреагировал на победу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в поединке против Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).
«Легкая работа, Кроуфорд почти удосрочил Канело в 11-м раунде. Я говорил вам всем, что он монстр. Канело - хороший боец, но Кроуфорд заставил его выглядеть обыкновенным парнем. Канело покинул ринг с красным лицом. Понимаете, о чем я говорю? На лице Кроуфорда не было даже следа. Никто не делал такого с Альваресом. Никто так не бил Канело раньше.
Канело все равно отличный боец. Ему нужно начать с чистого листа, собраться и воспользоваться еще одним шансом».
Напомним, на шоу в Лас-Вегасе Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей.