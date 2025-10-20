Олег Гончар

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук (40-3, 28 КО) вернется на ринг.

Следующий бой британца состоится 13 февраля 2026 года на арене The Agenda в Dubai Media City против Эйсы Аль Даха (8-3, 4 КО). Об этом сообщили организаторы в Instagram Agenda Dubai.

Брук не дрался с 2022 года, когда проиграл Крису Юбенку-младшему. Аль Дах должен был стать соперником покойного Рикки Хаттона в бою 2 декабря 2025 года, но после трагической гибели Хаттона в сентябре бой отменили.

Вечер бокса почтит память Хаттона и поддержит благотворительный фонд его имени.

39-летний британец планирует использовать этот матч для восстановления формы перед возможными большими вызовами.