Денис Седашов

В Манчестерском соборе сегодня состоялась церемония прощания с легендой британского бокса Рикки Хаттоном. Тысячи поклонников заполнили улицы города, чтобы отдать дань уважения одному из самых любимых и узнаваемых боксеров.

Траурная процессия прошла 15-километровым маршрутом через родной для Хаттона Манчестер. Она стартовала возле паба, который спортсмен часто посещал, затем направилась к его залу в Гайде и завершилась у собора.

На протяжении всего пути толпы фанатов размахивали флагами Манчестер Сити и скандировали:

Есть только один Рикки Хаттон!

На церемонии присутствовали звезды бокса — Тайсон Фьюри, Амир Хан, Тони Белью, Конор Бенн и Фрэнк Бруно.

Напомним, «Хитмен» ушел из жизни 14 сентября в возрасте 46 лет. Официальную причину смерти не разглашают.