Денис Седашев

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон был найден мертвым в собственном доме в городе Хайд (Большой Манчестер) утром 14 сентября. Ему было 46 лет.

Полиция подтвердила факт смерти спортсмена и сообщила, что не рассматривает инцидент как подозрительный.

Во время слушания в суде коронера Южного Манчестера была объявлена предварительная причина смерти — повешение.

Окончательное расследование обстоятельств трагедии назначено на 20 марта 2026 года.

Слезы, флаги Манчестер Сити и толпы фанатов — как прошло прощание с Рикки Хаттоном.