Пол Спик, менеджер британского экс-чемпиона мира Рикки Хаттона, для Boxing King Media рассказал о смерти легендарного боксера.

«Свет не был включен, и это показалось мне странным. Я подумал, что он проспал, но в этом нет ничего необычного. Люди иногда просыпают.

Поэтому я зашел внутрь – у меня есть ключ – и начал кричать: «Рик, Рик, просыпайся!». Я услышал музыку сверху, поэтому поднялся наверх… Я посмотрел на него… Мне понадобилось время, чтобы это осознать. Я был в состоянии шока, растерянности, потери и многих других эмоций. Затем я вызвал полицию и скорую.

Я твердо верю, что он не намеревался это сделать. Это должен определить коронер, но у него было все, ради чего стоило жить.

Он договорился отвезти своих дочерей на концерт Oasis на следующей неделе. Планировал поехать в Таиланд на конвенцию WBC и в отпуск после боя. Он только что забронировал билет в Тенерифе на Рождество. Его дочери никогда не видели, как он боксирует, поэтому он очень ждал этого. Было так много вещей, ради которых стоило жить – он действительно был в хорошем месте.

Я хочу, чтобы правда вышла наружу, иначе люди просто начнут выдумывать. Было написано много глупостей про Рики и его родителей, но он встречался с мамой только на прошлой неделе – крепко ее обнял и подарил немного любви. Собирался навестить папу после возвращения из Дубая.

Если бы это произошло 10 лет назад, это не было бы таким большим шоком, как теперь. Я был с Рики и на самых высоких вершинах бокса, и в самых глубоких пропастях жизни».