Олег Гончар

Абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлор (25-1, 6 КО) получила от WBC статус чемпионки в отпуске, сообщает The Ring. Президент WBC Маурисио Сулейман отметил, что ирландка сообщила о паузе в карьере из-за личных дел.

«Кэти планирует взять перерыв. Её обязательным боем был поединок против Шантель Камерон. Мы предоставляем ей статус чемпионки в отпуске и приказываем Сенди Райан биться с Камерон за титул WBC». Маурисио Сулейман

Последний бой Тейлор провела 11 июля, победив Аманду Серрано в третий раз. Единственное поражение Кэти произошло в мае 2023 года от Камерон большинством судейских голосов, но в ноябре того же года Тейлор взяла реванш.