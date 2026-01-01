Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира WBO в легком дивизионе Кейшон Дэвис (13-0, 9 КО) подтвердил, что рассматривает вариант с переходом в полусредний вес после боя с Джемейном Ортисом (20-2-1, 10 КО).

Если Шакур победит Тео, а он, кстати, считается фаворитом, тогда он станет чемпионом в первом полусреднем весе.

«Да».

Если Шакур выиграет титул в 140 фунтах, останется там, и в конечном итоге именно вы двое будете главными в этом весе, что тогда?

«Мне 26 лет, я вижу, как сейчас выглядит ситуация в боксе. Я понимаю, что Шакур может стать чемпионом в 140 фунтах, и что это мой дивизион. Вообще я чувствую, что бокс – это моя территория, я могу делать все, что захочу.

Я знаю, чего хочу после победы над Джемейном. Я хочу подняться в полусредний вес и завоевать там титул».

Напоминаем, бой между Дэвисом и Ортисом состоится 31 января в Madison Square Garden в Нью-Йорке.