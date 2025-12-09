Денис Седашов

Непобедимый чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 KO) впервые прокомментировал отмену боя против американского блогера Джейка Пола (12-1, 7 KO), который должен был состояться 15 ноября в США.

Поединок был сорван после того, как Дэвис получил обвинение в домашнем насилии. Боксер отрицает вину и заявляет, что уже готовился нанести сопернику серьезное поражение.

В социальной сети X спортсмен эмоционально отреагировал на ситуацию:

Ему уже надрали зад в лагере… Я собирался причинить ему большую боль. Но все происходит по определенной причине — поэтому я не собираюсь оступаться. Джервонта Дэвис

Напомним, что 15 декабря в Майами Джейк Пол проведет другой громкий бой — против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

