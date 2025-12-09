«Хотел причинить ему боль»: Дэвис прокомментировал срыв поединка с Полом
Джервонта заявил, что «все произошло по определенной причине» и заверил, что не собирается сдаваться
около 2 часов назад
Непобедимый чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 KO) впервые прокомментировал отмену боя против американского блогера Джейка Пола (12-1, 7 KO), который должен был состояться 15 ноября в США.
Поединок был сорван после того, как Дэвис получил обвинение в домашнем насилии. Боксер отрицает вину и заявляет, что уже готовился нанести сопернику серьезное поражение.
В социальной сети X спортсмен эмоционально отреагировал на ситуацию:
Ему уже надрали зад в лагере… Я собирался причинить ему большую боль. Но все происходит по определенной причине — поэтому я не собираюсь оступаться.
Напомним, что 15 декабря в Майами Джейк Пол проведет другой громкий бой — против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.
