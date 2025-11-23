Денис Седашов

Сборная Италии по теннису в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Итальянцы в финале турнира обыграли национальную команду Испании со счетом 2:0.

В первом матче Маттео Берреттини победил Пабло Карреньо-Бусту — 6:3, 6:4. Далее Флавио Коболли совершил камбэк в поединке с Хауме Мунаром — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Для Италии это третий титул подряд: команда также выигрывала Кубок Дэвиса в 2023 и 2024 годах.

