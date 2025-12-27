Кейшон Дэвис проведет бой с Джемейном Ортисом в Нью-Йорке
Поединок пройдет 31 января
7 минут назад
Официально объявлен бой между бывшим чемпионом мира в легком весе Кейшоном Дэвисом (13-0, 9 КО) и Джермейном Ортисом (20-2-1, 10 КО).
Американские боксеры встретятся 31 января в Нью-Йорке (США) в лимите первого полусреднего веса — до 63,5 кг. Поединок войдет в андеркард вечера бокса, главным событием которого станет противостояние между Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) и Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО).
Кейшон Дэвис планирует переход в полусредний вес.