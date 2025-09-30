Хамза Шираз анонсировал большие новости для фанатов бокса
Британский боксер обещает приятные сюрпризы в ближайшее время
Хамза Шираз
Британский боксёр второй средней весовой категории Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) в комментарии The Ring поделился планами на будущее.
«В ближайшие несколько недель появятся большие новости. Я уверен, что фанатам бокса это понравится».
Ранее Шираз заявлял о желании провести поединок против Сауля Альвареса или Теренса Кроуфорда.
В июле 2025 года британец нокаутировал Эдгара Берлангу в пятом раунде, сохранив непобеждённый рекорд.
