Олег Гончар

Британский боксер второй средней категории Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) выразил желание провести бой против абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) или экс-чемпиона Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО), сообщает Boxing News 24.

27-летний Шираз, который является обязательным претендентом WBC во второй средней категории, стремится к титульному поединку после победы Кроуфорда над Альваресом.

Кроуфорд стал первым мужчиной, который получил статус абсолютного чемпиона в трех весовых категориях. Шираз считает, что может стать интересным соперником для 37-летнего Кроуфорда, поскольку в средней категории не хватает громких имен, а возвращение американца в первую среднюю категорию маловероятно.

Что касается Альвареса, Шираз сомневается, согласится ли 35-летний мексиканец на бой уже в феврале. Поединок может состояться в рамках соглашения с Riyadh Season.

Напомним, Турки Аль аш-Шейх предложил Кроуфорду бой с Давидом Бенавидесом.