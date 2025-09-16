Шираз готов бороться с Кроуфордом или Канело за титулы
Британский претендент WBC во втором среднем весе хочет получить шанс после победы Кроуфорда над Канело
17 минут назад
Британский боксер второй средней категории Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) выразил желание провести бой против абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) или экс-чемпиона Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО), сообщает Boxing News 24.
27-летний Шираз, который является обязательным претендентом WBC во второй средней категории, стремится к титульному поединку после победы Кроуфорда над Альваресом.
Кроуфорд стал первым мужчиной, который получил статус абсолютного чемпиона в трех весовых категориях. Шираз считает, что может стать интересным соперником для 37-летнего Кроуфорда, поскольку в средней категории не хватает громких имен, а возвращение американца в первую среднюю категорию маловероятно.
Что касается Альвареса, Шираз сомневается, согласится ли 35-летний мексиканец на бой уже в феврале. Поединок может состояться в рамках соглашения с Riyadh Season.
Напомним, Турки Аль аш-Шейх предложил Кроуфорду бой с Давидом Бенавидесом.