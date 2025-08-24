Хан – о поединке Итаума с Усиком: «Такие бои могут разрушить тебя»
Амир считает, что Мозесу не стоит торопиться
около 1 часа назад
Фото: rtfight.co
Бывший чемпион мира Амир Хан рассказал iFL TV, с кем хочет увидеть Мозеса Итауму (13-0, 11 KO) в следующих поединках:
Я бы поставил его следующим с Хрговичем, а после этого – с Паркером. Слишком рано для Усика, я не думаю, что ему стоит соглашаться на этот бой. Дайте еще 12-18 месяцев на этот бой.
Ему всего 20, он очень молод. Иногда такие бои могут разрушить тебя, твою карьеру, твою уверенность в себе. Мы не знаем, каким он будет, когда его победят.
Ты не знаешь, какой будет реакция бойца, так зачем ставить его в такую ситуацию? Продвигайте его, он может стать суперзвездой, если его правильно вести.
Напомним, 17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Вайта в первом раунде.