Бывший чемпион мира Амир Хан рассказал iFL TV, с кем хочет увидеть Мозеса Итауму (13-0, 11 KO) в следующих поединках:

Я бы поставил его следующим с Хрговичем, а после этого – с Паркером. Слишком рано для Усика, я не думаю, что ему стоит соглашаться на этот бой. Дайте еще 12-18 месяцев на этот бой.

Ему всего 20, он очень молод. Иногда такие бои могут разрушить тебя, твою карьеру, твою уверенность в себе. Мы не знаем, каким он будет, когда его победят.

Ты не знаешь, какой будет реакция бойца, так зачем ставить его в такую ситуацию? Продвигайте его, он может стать суперзвездой, если его правильно вести.